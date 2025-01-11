رقص يسرا وليلى علوي في عيد ميلاد سميرة سعيد (صور وفيديو)

كتب- هاني صابر:

شاركت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو لرقص الفنانة الكبيرة يسرا والفنانة الكبيرة ليلى علوي في عيد ميلاد المطربة سميرة سعيد.

ونشرت بوسي، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت يسرا وليلى علوي وهما يرقصان ويغنيان على أغنية "هوا هوا" لسميرة سعيد ، وأغنية "يا قمر" لعمرو دياب.

واحتفلت المطربة سميرة سعيد، أمس الجمعة بعيد ميلادها الـ 67، إذ أنها من مواليد 10 يناير 1958 .

وقدمت سميرة سعيد طوال مشوارها الفني ما يقرب من 46 ألبوما، وحصدت العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.

وتزوجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات، ثم تزوجت من رجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد "شادي".

وولدت سميرة سعيد بالمغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وشاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر الـ 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت "سميرة" مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و (سبحان الالاه) و (قول للمليحة) و (شكونا إلى أحبابنا) ، وأصدرت أول اسطوانة لها في 1971 بعنوان "لقاء"، وانتقلت إلى القاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما "الدنيا كده" و "الحب اللي أنا عايشاه".