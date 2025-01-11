حدث بالفن| التعدي بالضرب على فنان سوري وانهيار نجوم هوليوود وسميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها

إعداد – مؤمن سعد:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار والموضوعات الفنية المتعلقة بـ التعدي بالضرب على عبدالمنعم عمايري في سوريا، انهيار وبكاء نجوم هوليوود بعد خسارة منازلهم في حريق كاليفورنيا، هند صبري تفاجئ جمهور "زاوية"، إيرادات الخميس.. "الدشاش" الأول و"بضع ساعات في يوم ما" بالمركز الثالث، كارول سماحة تعود للمسرح بعد غياب 17 عامًا، محمد رمضان يرد على المهندس نجيب ساويرس، وغيرها من الموضوعات الفنية التي نستعرض أبرزها في الصفحات التالية..