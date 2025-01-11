على ضفاف النيل.. داليا مصطفى تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة داليا مصطفى، لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي يقام في محافظة الأقصر، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما.

وخطفت داليا مصطفى الأنظار بجلسة التصوير التي نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، إذ ظهرت بفستان أسود أنيق، والتقطت العديد من الصور على ضفاف النيل، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وتصدرت الفنانة داليا مصطفى قائمة الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دخلت في حوار مع متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، وقامت خلاله بالرد على العديد من الأسئلة التي تخص حياتها، منها حقيقة انفصالها عن زوجها الفنان شريف سلامة، وعن مشاركتها في موسم دراما رمضان 2025.

وعن حقيقة انفصالها من زوجها شريف سلامة قالت: "أنا هسألكم سؤال مبدئيًا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف، فيه ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق، انا عندي منه سلمى وسليم، أنا لايمكن أطلب الطلاق من شريف أبدًا، لأن أنا حتى استغربت زمايلي نفسهم بيسألوني سؤال زي ده، بقابل صحابي بيسألوني سؤال زي ده، والله يا جماعة ما طلبت الطلاق من شريف صدقوني".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة داليا مصطفى الفنية كانت بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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