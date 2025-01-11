ليلى علوي ويسرا وإلهام شاهين.. نجمات الفن في عيد ميلاد سميرة سعيد

كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة ليلى علوي عن صور من عيد ميلاد "الديفا" سميرة سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ليلى علوي مع عدد من نجمات الفن والمشاهير، بينهن: المذيعة بوسي شلبي، والفنانة إلهام شاهين، الفنانة يسرا، وظهرن في أجواء احتفالية.

وعلقت ليلى علوي: "عيد ميلاد سعيد للديفا سميرة سعيد"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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ويعرض للفنانة ليلى علوي حاليًا بالسينمات فيلم "المستريحة" وسط مشاركة عدد من النجوم، وهم: بيومي فؤاد، محمود الليثي، مصطفى غريب، نور قدري، عمرو وهبة.

وتدور أحداث فيلم "المستريحة" حول محتالة شهيرة تعود بعد عشرين عامًا من الهروب إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، لتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها، تأليف محمد عبدالقوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.



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