أيتن عامر جريئة وريم مصطفى مع الكلب..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية وجيب قصير وهي تستمتع بوقتها في باريس.

حسن الشافعي

نشر الملحن حسن الشافعي، صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع النجمة أنغام أثناء الاحتفال بألبومها "تيجي نسيب".

درة

خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أزرق أنيق خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس جديدة من مسرحية "مكسرة الدنيا" التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ريم مصطفى

نشرت الفنانة ريم مصطفى صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع كلبها الأليف وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

سميرة سعيد

خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللون الوردي.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع زوجها لاعب منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف.

نورين أبو سعدة

نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على ضفاف النيل في الأقصر.

هدى المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.