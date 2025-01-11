لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

أيتن عامر جريئة وريم مصطفى مع الكلب..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

12:32 ص السبت 11 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أيتن عامر
  • عرض 11 صورة
    حسن الشافعي
  • عرض 11 صورة
    درة
  • عرض 11 صورة
    دنيا سمير غانم
  • عرض 11 صورة
    ريم مصطفى
  • عرض 11 صورة
    لقاء الخميسي
  • عرض 11 صورة
    نورين أبو سعدة
  • عرض 11 صورة
    هدى المفتي
  • عرض 11 صورة
    سميرة سعيد
  • عرض 11 صورة
    كارولين عزمي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:
حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر
نشرت الفنانة أيتن عامر، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شتوية وجيب قصير وهي تستمتع بوقتها في باريس.

حسن الشافعي
نشر الملحن حسن الشافعي، صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع النجمة أنغام أثناء الاحتفال بألبومها "تيجي نسيب".

درة
خضعت الفنانة درة لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت بفستان أزرق أنيق خطفت به الأنظار، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

دنيا سمير غانم
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم كواليس جديدة من مسرحية "مكسرة الدنيا" التي عرضت مؤخرًا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

ريم مصطفى
نشرت الفنانة ريم مصطفى صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع كلبها الأليف وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

سميرة سعيد
خضعت الفنانة سميرة سعيد، لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال باللون الوردي.

كارولين عزمي
نشرت الفنانة كارولين عزمي، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها بأحد الأماكن العامة.

لقاء الخميسي
نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع زوجها لاعب منتخب مصر السابق محمد عبد المنصف.

نورين أبو سعدة
نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها على ضفاف النيل في الأقصر.

هدى المفتي
نشرت الفنانة هدى المفتي صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تلتقط صورة سيلفي.

ريم مصطفى ايتن عامر درة دنيا سمير غانم نورين أبوسعدة كارولين عزمي سميرة سعيد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بكاء وانهيار نشوى مصطفى في أول ظهور بعد وفاة زوجها: مش عارفة أعيش

إعلان

إعلان

"ساحة حرب".. بايدن عن ما يحدث في لوس أنجلوس
حريق كاليفورنيا.. 13 صورة ترصد مشاهد الهروب والحسرة على وجوه مواطني أمريكا