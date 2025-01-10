مجدي أحمد علي لـ"مصراوي": محمد رمضان ممثل جيد وكلامي عنه فهم بشكل خاطئ

كتب – مؤمن سعد:

حالة من الجدل أثيرت حول تصريحات المخرج مجدي أحمد علي، أثناء حضوره ندوة تكريم الفنان خالد النبوي، بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والتي تحدث فيها عن الفنان محمد رمضان وتشبيه البعض له بالفنان الراحل أحمد زكي.

وقال المخرج مجدي أحمد علي لـ"مصراوي": "بعد حديثي عن محمد رمضان، فهم البعض بشكل خاطئ أن هناك خلاف بيني وبينه، وهذا غير صحيح على الإطلاق، فنحن أصدقاء وأنا أكن له كل الاحترام والتقدير وأرى أنه ممثل جيد، ولديه الكثير الذي لازال لم يخرجه حتى الآن، ولكنني كنت أتحدث عن أجور النجوم وإصابة البعض بهيستيريا الأجر، ومقارنة أجورهم بالأجر الذي يتقاضاه محمد رمضان ويحاولون الوصول له، وهذه منافسة غير منطقية من وجهة نظري".

وأضاف: "كل فنان له أجره الذي يستحقه، وليس معنى الحصول على أعلى أجر أن الفنان يقدم أعظم دور، والعكس صحيح، ثم تطرقت في الحديث أنه يجب عليه ألا يقلد أحمد زكي وعليه أن يكون له طريقته الخاصة، وبالمناسبة محمد رمضان نفسه قال إنه لا يفكر في تقليد أحمد زكي".

وتابع: "نفس الكلام خرج عن عمرو سعد في بداياته، وأنه يحاول تقليد أحمد زكي، لكن الثنائي بعيدين كل البعض عن هذا الأمر، وهما نجمان يستحقان النجاح الذي وصلا له".

كانت الساعات الماضية شهدت تداول عدد من المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة إلى المخرج مجدي أحمد علي يتحدث فيها عن الفنان محمد رمضان، وأنه لن يكون أحمد زكي.