تصدرت التريند بعد تصريحاتها عن التعليم وبناتها.. 20 صورة لـ فيفي عبده

كتب- مروان الطيب:

تصدرت الفنانة فيفي عبده، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها في بودكاست "كلام عائلي"، وتحدث خلالها عن علاقتها ببناتها، وعن عدم استكمالها العملية التعليمية.

وقالت فيفي عبده في تصريحاتها: "أنا طالعة من 3 إبتدائي، يعني كنت ما أعرفش أكتب اسمي، لكن أنا عندي شهادة الحياة، ودي صعبة ومهمة أوي، وقلة التعليم وفرتها مع أولادي".

وكانت آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده مسلسل "شغل ف العالي" عام 2022 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، الفنانة فيفي عبده تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات حيث تشارك بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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