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تصدرت التريند بعد تصريحاتها عن التعليم وبناتها.. 20 صورة لـ فيفي عبده

11:22 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده بإطلالة شتوية
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    فيفي عبده بالزي الشعبي
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    فيفي عبده بفستان أنيق من أحد جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده تخطف الأنظار بأحد جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده تخطف الأنظار بإطلالتها
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع إحدى صديقاتها
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع الإعلامية بوسي شلبي
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    فيفي عبده مع أمينة خليل
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    الفنانة فيفي عبده
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع ريهام حجاج وهند صبري
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع ريهام حجاج
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع نجمات الفن
  • عرض 21 صورة
    جلسة تصوير لفيفي عبده على إنستجرام
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده من أحد جلسات التصوير على إنستجرام
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده من أحد جلسات التصوير
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع هاني شنودة
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده ونادية الجندي
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده مع بوسي شلبي وكندة علوش
  • عرض 21 صورة
    فيفي عبده من الإسكندرية
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كتب- مروان الطيب:
تصدرت الفنانة فيفي عبده، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريحاتها في بودكاست "كلام عائلي"، وتحدث خلالها عن علاقتها ببناتها، وعن عدم استكمالها العملية التعليمية.

وقالت فيفي عبده في تصريحاتها: "أنا طالعة من 3 إبتدائي، يعني كنت ما أعرفش أكتب اسمي، لكن أنا عندي شهادة الحياة، ودي صعبة ومهمة أوي، وقلة التعليم وفرتها مع أولادي".

وكانت آخر مشاركات الفنانة فيفي عبده مسلسل "شغل ف العالي" عام 2022 وشاركها البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم شيرين رضا، محمد رضوان، فريد النقراشي، ساندي مراد، تأليف حسين مصطفى محرم، إخراج مرقس عادل.

يذكر أن، الفنانة فيفي عبده تعود للدراما التلفزيونية بعد غياب سنوات حيث تشارك بالجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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فيفي عبده نجوم الفن التعليم
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