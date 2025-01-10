تامر حسني يوجه رسالة لـ مجدي يعقوب: لازم يتعمل له تمثال ويحصل على أكبر تكريم إنساني في تاريخ مصر والعالم

كتب – مؤمن سعد:

نشر المطرب تامر حسني عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، صورة للدكتور مجدي يعقوب بعد الإنجاز الطبي غير المسبوق الذي توصل إليه بتكوين صمامات قلب طبيعية تدوم طوال العمر بدلاً من الاستبدال.

وعلق تامر حسني على الصورة قائلاً: "للي ميعرفش… أولاً، وأنا طفل كان عندنا درس في العربي اسمه مجدي يعقوب لأنه كان أول طبيب في العالم يعمل عملية زرع قلب، وكانت تقريبًا سنة ١٩٨٠، يعني الراجل ده أسطورة في عالم الطب من سنين طويلة مش من دلوقتي".

وأضاف: "ثانيًا، هذا الرجل الملاك وهب كل حياته لخدمة البشرية، عارفين يعني إيه؟ كل حياته لحظة بلحظة لخدمة البشرية، لخدمة ولادنا، لخدمة الإنسانية، لخدمة الطب وكل دكاترة المستقبل، النهارده دكتور مجدي يعقوب بيحقق كمان إعجازًا طبيًا جديدًا بعد ٤٥ سنة من أول إنجاز، يعني بصراحة الراجل ده أعظم رمز في العالم للنجاح، وفضل ينجح ويتحدى نفسه لحد ما حقق معجزة طبية مفيش ولا دكتور في العالم عملها إلا دكتورنا المصري العربي".

وتابع: "حاجة تشرف أوي، حاجة عظيمة أوي، الراجل ده لازم يبقى في شوارع وميادين باسمه، لازم يبقى ليه تمثال، لازم يتعمل له أكبر تكريم إنساني في تاريخ مصر والعالم، كل الشرف والفخر بأنك مصري عربي".

من ناحية أخرى، تصدر دويتو "فعلاً مبيتنسيش"، الذي طرحه المطربان تامر حسني ورامي صبري، قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

كليب "فعلاً مبيتنسيش" احتل المركز الأول في قائمة المحتوى الموسيقي الأكثر رواجًا، مع وصول عدد مشاهداته إلى ما يزيد عن المليون و200 ألف مشاهدة، بعد طرحه عبر قناة المطرب تامر حسني في موقع يوتيوب، مساء الإثنين الماضي.

الأغنية كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع مكس وماستر طارق توكّل، وتريات تامر غنيم، جيتار أحمد حسين.

يذكر أن تامر حسني ينتظر عرض فيلمه الجديد "ري ستارت"، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.