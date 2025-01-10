التعدي بالضرب على عبد المنعم عمايري في سوريا وابنته تكشف التفاصيل

كتب – مؤمن سعد:

كشفت مريم ابنة الفنان السوري عبد المنعم عمايري، تفاصيل واقعة الضرب التي تعرض لها والدها أمام أعينها،في أحد شوارع سوريا مما جعله يفقد الوعي تمامًا، على حد وصفها.

وكتبت مريم عبر خاصية القصص المصورة على حسابها الشخصي بإنستجرام، قائلة: "بلد حرة؟ وين الحرية إذا واحد قام بضرب أبي قدام عيوني وأبي مرمي على الأرض مغمى عليه! هي هية الأمانة والثقة بإنه نعمر بلد جديدة، قد أبوه وعم يضربوا ويرفسو برجليه عكبدو! ماشاءالله فعلا شي بيرفع الراس".

وأضافت: "وين القانون وين الحكم وين الدين والشهادة؟ دينك بيسمحلك تمد إيدك وترفع سلاح عواحد قد أبوك؟ وين الأخلاق بإنك تضرب زلمة قد أبوك لتخليه يغمى عليه عالأرض؟ القانون وين والدين والشهادة وين؟ ما قلتولنا بلد متحضر ما بيسكت عالقانون، حق أبي مين بجبلي ياه؟ حق أبي والمنظر يلي شفناة أنا وأختي مين برجعلنا ياه"؟.

وتابعت: "ما قلتلونا نحن سوا لنعمر البلد ونساعد الناس ونكون إيد بإيد لنساوي سوريا الجديدة؟ ما قلتو رح تحمو الكل؟ وين الحضارة"؟.

وأوضحت: "دينك ما بيسمحلك تسمع كفر وسب الله بس بيسمحلك إنك تضرب واحد أكبر من أبوك؟؟ في قانون بتروح بتشتكي لو غلط وبتتصرف بكل قانون ووعي يا محترم، يتقوم بدينك وشهادتك بتضرب واحد ليغمى عليه"!!.

الجدير بالذكر، أخر أعمال الفنان السوري عبد المنعم عمايري، مسلسل "صراع التلال"، ويشارك في بطولته كل من خالد القيش، وأيمن رضا، ومرح جبر، وعلاء الزعبي، وحسن خليل، وإسماعيل مداح، وروعة السعدي، ودانا جبر، وهمام رضا، وتركي أعرج، وسعيد سرحان، والعمل من تأليف وإخراج تامو زين.