"أشخاص لعبوا دورًا بتدمير زواجي وخسارة ابنتي".. طلاق مهيرة عبدالعزيز

كتب – مؤمن سعد:

أعلنت الفنانة ومقدمة البرامج مهيرة عبدالعزيز، انفصالها رسميًا عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، دون الكشف عن الأسباب.

وكتبت مهيرة: "توتة توتة.. خلصت الحدوتة، ولكن ليست النهاية المتوقعة، اليوم أعلن طلاقي رسميًا. لن أشارك تفاصيل الأسباب، ولكن ربما يومًا ما سأفعل. ربما يومًا ما سأتحدث عن الألم، الصدمة، الوعود الفارغة، والتشكيك في نفسي فقط حتى لا أخسر مملكتي الزوجية".

وأضافت: "ربما يومًا ما سأتحدث عن غدر أشخاص وثقت بهم، لاكتشف أنهم لعبوا دورًا في تدمير زواجي وخسارة ابنتي يسمة! عذرا، لكنكم لن ولم تكسروني، بل كنتم مصدراً لقوتي وأملي بأن غدًا أجمل".

وبعثت رسالة للفتيات قائلة: "ومع الصفحة الجديدة التي افتحها، أحب أن أقدم نصيحة للبنات: كوني حذرة جدًا في اختيار شريك حياتك. فهو الشخص الذي ستشاركين واجباتك وتتقاسمين معه أحلامك وأسرارك الاختيار الخطأ لشريك حياتك سيكلفك الكثير".

وتابعت: "فكوني حريصة جدًا على حماية مساحتك ولمن تسمحين له بالدخول إليها، ولمن تمنحين طاقتك ووقتك شكرًا لكل الدروس. لقد اكتفيت من التعلم الآن. وأنا عائدة لاسترداد ما كان دائمًا ملكي.. أنا عائدة لاسترداد نفسي".

يذكر أن أخر أعمال مهيرة عبدالعزيز مسلسل "خريف القلب"، وتقدم من خلاله شخصية تدعى إيلاف، ويشارك في بطولته كل من عبدالمحسن النمر، وإلهام علي، ولبنى عبدالعزيز، وإبراهيم الحربي، وفيصل الدوخي، وهند محمد، ومروة محمد، وميرال مصطفى، وفيصل الزهراني، وتركي الشدادي، وفكرت قاضي.