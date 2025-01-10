"جيب قصير ورشاقة ملحوظة"..بالصور آيتن عامر في شوارع باريس

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كتب- مروان الطيب:

تستمتع الفنانة أيتن عامر، بوقتها وسط الأجواء الشتوية في باريس، ونشرت صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت أيتن عامر مرتدية إطلالة شتوية وجيب قصير والتقطت عدد من الصور التذكارية بأحد الشوارع في باريس، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة أيتن عامر في الدراما التلفزيونية بمسلسلي "تل الراهب" بطولة الفنان محمد رياض، ومسلسل "جودر" بطولة النجم ياسر جلال وتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن، تشارك أيتن عامر بعدد من الأعمال الدرامية المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2025، أبرزها مسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب.

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