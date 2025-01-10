لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نورين أبو سعدة تستمتع بوقتها على ضفاف النيل في الأقصر

07:41 م الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    نورين أبو سعدة على هامش فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
  • عرض 6 صورة
    الفنانة نورين أبو سعدة
  • عرض 6 صورة
    الفنانة الشابة نورين أبو سعدة
  • عرض 6 صورة
    نورين أبو سعدة على ضفاف النيل
  • عرض 6 صورة
    نورين أبو سعدة تستمتع بوقتها على ضفاف النيل
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وظهرت نورين أبو سعدة وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية على ضفاف النيل بمحافظة الأقصر، وسط الطبيعة الخلابة، وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

وعرض لـ نورين أبو سعدة مؤخرًا فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط عدد من النجوم الشباب، وهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد بحر، عبد الرحمن محمد، دونا إمام، وتدور أحداث الفيلم حول ماجد مع أصدقائه وزملائه الذين يخوضوا المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم مساء أمس الخميس، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما، إلى جانب تكريم عدد من السينمائيين الراحلين وهم السيناريست عاطف بشاي، السيناريست بشير الديك، والفنان الكبير شكري سرحان.

اقرأ أيضا:

"بيحب يعيش حياته".. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بالزعيم عادل إمام؟

13 معلومة عن الفنان صالح العويل بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة

نورين أبو سعدة إنستجرام نورين أبو سعدة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هند صبري تفاجئ جمهور "زاوية" وتشارك بنقاش ضمن أسبوع "سينما الجنوب العالمي"

إعلان

إعلان

بعد تهديد ترامب بـ"الجحيم".. مستشاره يصل قطر من أجل حماس وإسرائيل
17 صورة مفزعة.. شاهد منازل نجوم هوليوود قبل وبعد حرائق كاليفورنيا