نورين أبو سعدة تستمتع بوقتها على ضفاف النيل في الأقصر

كتب- مروان الطيب:

نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، على هامش حضورها فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وظهرت نورين أبو سعدة وهي تلتقط عدد من الصور التذكارية على ضفاف النيل بمحافظة الأقصر، وسط الطبيعة الخلابة، وحازت الجلسة على إعجاب متابعيها.

وعرض لـ نورين أبو سعدة مؤخرًا فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط عدد من النجوم الشباب، وهم: نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد بحر، عبد الرحمن محمد، دونا إمام، وتدور أحداث الفيلم حول ماجد مع أصدقائه وزملائه الذين يخوضوا المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة، تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

وشهد حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الذي أقيم مساء أمس الخميس، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السينما، إلى جانب تكريم عدد من السينمائيين الراحلين وهم السيناريست عاطف بشاي، السيناريست بشير الديك، والفنان الكبير شكري سرحان.

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