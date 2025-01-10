"بيحب يعيش حياته".. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بالزعيم عادل إمام؟

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في ذكرى وفاته.. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بـ الإسكندرية؟

كتب- هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة 10 يناير، ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل هادي الجيار الذي توفي عام 2021.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم علاقة هادي الجيار بالزعيم عادل إمام في السطور التالية:

قال هادي الجيار في لقاء قبل وفاته ببرنامج "محطة النجوم": "أتمنى أشتغل مع عادل إمام بعد السنين دي كلها، ومشتغلتش مع الزعيم غير في مسرحية (مدرسة المشاغبين) ".

وتابع: "عادل إمام عشرة عُمر، والمجموعة كلها بحكم إني اشتغلت معاهم مش بعتبرهم زملاء مهنة أو مسرحية بس، وعادل إمام شخصية جميلة ومحبة لشغله جدا جدا، وفي رحلاته مبيحبش يقعد لوحده حتى واحنا مسافرين في بيروت أو السودان أو ليبيا أو أي مكان، ولازم نقعد كلنا مع بعض ونتعشى سوا بعد ما نخلص الرواية".

وأضاف هادي الجيار: "المجموعة كلها كانت هايلة أوي، وعادل إمام تحب تعاشره، وبيحب يعيش حياته".

يذكر أن، الراحل هادي الجيار تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولمع اسمه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كما ظهر في المسلسلات التليفزيونية "المال والبنون" ، "الراية البيضا" ، "أبناء ولكن"، "النوارس والصقور" ، "الوجه الآخر" ، "وسادسهم الشيطان"، "ثورة الحريم"، "العصيان".

ومن أعماله المسرحية "أحلام ياسمين" ، "لما قالوا دا ولد"، ومن أعماله السينمائية مثل "ثم تشرق الشمس" عام 1971، "احترس عصابة النساء" عام 1986، "رحلة المشاغبين" عام 1988.

وكان فيلم "صابر جوجل" للفنان محمد رجب هو آخر أعمال هادي الجيار السينمائية عام 2016، فيما كان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.

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