في ذكرى وفاته.. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بـ الإسكندرية؟

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"بيحب يعيش حياته".. ماذا قال هادي الجيار عن علاقته بالزعيم عادل إمام؟

كتب- هاني صابر:

تحل اليوم الجمعة 10 يناير، ذكرى وفاة الفنان القدير الراحل هادي الجيار الذي توفي عام 2021.

وبهذه المناسبة، نستعرض لكم علاقة هادي الجيار بمحافظة الإسكندرية في السطور التالية:

قال هادي الجيار في لقاء سابق له ببرنامج "محطة النجوم": "بقالي سنين مركبتش القطار من وأنا في الثانوية العامة وكانت آخر مرة ركبت قطار فيها كنت رايح اسكندرية في إجازة الدراسة وكان معايا الأستاذ نبيل الحلفاوي، ومحمد صبحي ولطفي لبيب، وشعبان حسين، وكنا بنطلع نصيف مع بعض".

وتابع: "أنا نفسي كنت أروح إسكندرية وهي في السبعينات، لأنها كانت ممتعة وخرافية، وليا فيها ذكريات حلوة جدا، وكنا بنعرض مدرسة المشاغبين هناك، وقعدنا 4 سنين بنعرضها يوميا كعرض دائم".

وأضاف هادي الجيار: "كنت بركب عربيتي وأوصل بيها لحد السوبر جيت عشان أسافر فيه لإسكندرية، ولما بوصل هناك بحب أركب تاكسي وأخد غرفة بفندق على البحر عشان أستمتع" .

يذكر أن، الفنان الراحل هادي الجيار تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولمع اسمه في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، كما ظهر في المسلسلات التليفزيونية "المال والبنون" ، "الراية البيضا" ، "أبناء ولكن"، "النوارس والصقور" ، "الوجه الآخر" ، "وسادسهم الشيطان"، "ثورة الحريم"، "العصيان".

ومن أعماله المسرحية "أحلام ياسمين" ، "لما قالوا دا ولد"، ومن أعماله السينمائية مثل "ثم تشرق الشمس" عام 1971، "احترس عصابة النساء" عام 1986، "رحلة المشاغبين" عام 1988.

وكان فيلم "صابر جوجل" للفنان محمد رجب هو آخر أعمال هادي الجيار السينمائية عام 2016، فيما كان آخر ظهور له في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي وريم مصطفى عام 2020.

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