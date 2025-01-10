ليلى علوي تنشر صورا من حفل جائزة ساويرس الثقافية بدورتها الـ 20

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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة ليلى علوي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها خلال حضورها حفل توزيع جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين هذا العام.

ونشرت ليلى، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من حفل توزيع جوائز ساويرس الدورة الـ 20".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما شاء الله قمر، قمر القمرات، جميلة، قمر الكون، نجمتنا الجميلة المبدعة، مقياس الجمال والشياكة".

وكان قد أقيم مساء الأربعاء الماضي، الحفل السنوي لإعلان الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين والذي أقيم في قاعة إيوارت التذكارية بمركز التحرير الثقافي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وشهد الحفل حضور عدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة ورموز المجتمع، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين والمثقفين والإعلاميين وأعضاء لجان التحكيم مما يعكس أهمية الحدث كأحد أبرز الفعاليات الثقافية في مصر.

ومن أبرز الحضور رجل الأعمال نجيب ساويرس، والدكتور محمد أبو الغار، الدكتور عماد أبوغازي وزير الثقافة الأسبق، الدكتور عمار علي حسن، الشاعر إبراهيم داوود، الدكتور هيثم الحاج علي، وغيرهم.

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