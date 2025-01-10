أكرم حسني يوجه رسالة لصناع مسرحية "البقاء للأصيع"

كتب- هاني صابر:

وجه الفنان أكرم حسني، رسالة لصناع وأبطال مسرحية "البقاء للأصيع" التي تعرض حاليا

ونشر أكرم، بوستر المسرحية، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك يا ملوك الصياعة والصناعة".

مسرحية "البقاء للأصيع" تعرض على مسرح محمد العلي، بوليفارد سيتي ضمن فعاليات "موسم الرياض" في الفترة من 12- 16 يناير الجاري برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، أوس أوس، مروة أنور، وإخراج محمد أوتاكا.

وتدور مسرحية "البقاء للأصيع" في إطار كوميدي، بعد أن شحت موارد الأرض تنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

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