سميرة سعيد في عيد ميلادها الـ 67: "شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي"

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كتب- هاني صابر:

شاركت المطربة سميرة سعيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، احتفالها بعيد ميلادها الـ 67، إذ أنها من مواليد 10 يناير 1958 .

ونشرت سميرة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم.. عام جديد يُضاف إلى عمري، ومعه أتأمل رحلتي التي امتلأت بمحبة الناس ولحظات لا تُنسى".

وتابعت: "العمر ليس بعدد السنين، بل بقدرتنا على العيش بسلام مع أنفسنا، وعلى إيجاد الجمال في التفاصيل الصغيرة".

وأضافت سميرة سعيد: "شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي، لمن أحاطني بمحبة صادقة، ولكل قلب أضاف لعمري معنى أجمل".

يذكر أن، سميرة سعيد قدمت طوال مشوارها الفني ما يقرب من 46 ألبوما، وحصدت العديد من الجوائز بينها جوائز الموسيقى العالمية وBBC International Music Awards، كما منحها الملك محمد السادس "وسام القائد" في احتفالات عيد العرش 2009م.

وتزوّجت سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا ثم انفصلا بعد زواج استمر عدة سنوات ثم تزوجت من رجل الأعمال «مصطفى النابلسي» الذي أنجبت منه ابنها الوحيد «شادي».

وولدت سميرة سعيد بالمغرب، وهي خريجة كلية الآداب قسم اللغة الفرنسية، وشاركت في برنامج للمواهب في المغرب وهي في عمر الـ 9 سنوات وغنت لكوكب الشرق أم كلثوم.

وبدأت "سميرة" مشوارها الفني وعمرها 10 سنوات بأول أعمالها (إلهي) و (سبحان الالاه) و (قول للمليحة) و (شكونا إلى أحبابنا) ، وأصدرت أول اسطوانة لها في 1971 بعنوان (لقاء)، وانتقلت إلى القاهرة عام 1977 حيث قدمت أغنيتين مع محمد سلطان وهما "الدنيا كده" و "الحب اللي أنا عايشاه".

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