ريهام عبد الغفور توجه رسالة رثاء لوالدها: "اللهم بلغه أنه ما زال في قلبي"

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة ريهام عبدالغفور، رسالة رثاء لوالدها الراحل الفنان القدير أشرف عبدالغفور.

ونشرت ريهام، صورة لها مع والدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللهم بلغ دعائي وسلامي لأبي، اللهم بلغه أني ادعو له في كل وقت وحين، وأنه ما زال في قلبي".

وأضافت: "اللهم اعف عنه، اللهم أسقي أبي من كوثر الجنة اللهم عطر قبره من رائحة الفردوس الأعلى .. أسألكم الفاتحة والدعاء".

يذكر أن، الفنان أشرف عبد الغفور رحل عن عالمنا في 3 ديسمبر 2023 إثر حادث سير أليم، ومن أبرز أعماله الفنية "يتربى في عزو، جبل الحلال، الشيطان، زيزينيا، القاهرة ٣٠، ٣ وجوه للحب، الغضب، ذات الوجهين".

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