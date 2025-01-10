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بعد "باركوا" و"سلطانة".. مي فاروق توجه رسالة للجمهور: "ممتنة للدعم اللي شفته منكم"

01:36 م الجمعة 10 يناير 2025

مي فاروق

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كتب- هاني صابر:

وجهت المطربة مي فاروق، رسالة للجمهور بعد طرح أغنيتي "باركوا" و "سلطانة" من ألبومها الجديد على "يوتيوب".

وكتبت مي، عبر حسابها على إنستجرام: "ممتنة جدًا لكل الحب والدعم اللي شفته منكم على أغنيتي باركوا وسلطانة من ألبومي الجديد تاريخي".

وتابعت: "مشاهداتكم وتفاعلكم هما أكبر دافع ليا إني أقدم لكم فن يليق بيكم".

وأضافت مي فاروق: "الألبوم قرب ينزل، وواثقة إنكم هتحبوا اللي جاي زي ما حبيتوا اللي فات.. شكرا من قلبي".

يذكر أن، مي فاروق احتفلت بزفافها على الفنان محمد العمروسي، يوم 2 يناير 2025 وسط حضور عدد من النجوم، وتعد هذه الزيجة الثانية لها بعد زيجتها الأولى التي أنجبت منها ولد وبنت.

مي فاروق 1

مي فاروق نجوم الفن
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