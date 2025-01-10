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بـ "جيبة قصيرة".. أحدث ظهور لـ مي عمر والجمهور: "أبيض على الأبيض"

01:15 م الجمعة 10 يناير 2025
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    مي عمر 2
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    مي عمر بإطلالة شتوية
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    مي عمر بإطلالة شتوية (2)
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    مي عمر
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    مي عمر
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    مي عمر بإطلالة شتوية (4)
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    مي عمر (2)
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    مي عمر تحتفل بالكريسماس
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    إطلالة مي عمر في الكريسماس (1)
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    مي عمر تحتفل بالكريسماس
  • عرض 14 صورة
    بـ فستان جريء وقصير.. مي عمر تحتفل بالكريسماس (صور)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة من أحدث ظهور لها.

ونشرت مي، الصورة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اللطف مجاني، لكنه أثمن شيء يمكنك تقديمه.. كن لطيفًا، حتى عندما لا يكون الآخرون كذلك.. دع نورك يشرق أكثر سطوعا من ظلالهم".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الصورة جميلة بس مفيش اجمل من كدة، جميلة ومتألقة دائما، الله يحفظك يا ميمي، سكر يا مسكر، إيه الحلاوة دي، يا حلوة، أبيض على الأبيض".

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، ومن إخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

مي عمر مسلسل إش إش رمضان 2025 الفنانة مي عمر
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