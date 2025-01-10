13 معلومة عن الفنان صالح العويل بعد نقله للمستشفى في حالة حرجة

سميرة سعيد في عيد ميلادها الـ 67: "شكرًا لكل من كان جزءًا من رحلتي"

كتب- هاني صابر:

تصدر اسم الفنان صالح العويل، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تعرضه لأزمة صحية حادة إثر إصابته بقصور في القلب وانسداد في الشريان التاجي، مما استدعى نقله إلى المستشفى في حالة حرجة لتلقي العلاج.

وأكد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية لـ"مصراوي" تدهور حالة العويل الصحية ودخوله المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ونستعرض لكم أبرز المعلومات عن صالح العويل في السطور التالية:

- من مواليد 19 مارس 1946، وعمره حاليا 79 عاما.

- أول أعماله السينمائية كانت فيلم "اللص والكلاب" مع الفنان شكري سرحان.

- روى موقفا له مع الفنان الراحل سمير غانم في لقاء تليفزيوني سابق، قال فيه إنه عمل مع سمير غانم في فيلم "إنهم يسرقون الأرانب" وكان من المفترض أن يضربه بالشومة، لكنه رفض واستبدل الشومة بالباذنجانة.

- يشارك في دراما رمضان 2025 بمسلسل "جودر2" مع الفنان ياسر جلال.

- تعرض لجلطة بالمخ ولكنه خرج منها بخير، وكان يحرص على زيارته خلال تواجده بالمستشفى الفنان ياسر جلال.

- رصيده من الأعمال الفنية وصل لما يقرب من 233 عملا.

- من أبرز أفلامه "اﻷشرار، ومضى قطار العمر، البريء، وضاع العمر يا ولدي، حسن اللول، عصابة حمادة وتوتو".

- من أبرز أعماله التليفزيونية مسلسلات "جبل الحلال، أنا وبابا وماما ج2، أوراق التوت، شاهد إثبات، راجل وست وستات ج7 ، بره الدنيا، عايزة أتجوز، قضية صفية، قلب ميت، المصراوية ج1 ، الإمام محمد عبده".

- قال صالح العويل في لقاء سابق ببرنامج "صاحبة السعادة" إن الفنان شكري سرحان بالنسبة له هو النموذج الأمثل للمثل ووجهه سينمائي باقتدار.

- أوضح صالح، أنه بدأ العمل في الوسط الفني من مقهى بشارع عماد الدين، حيث وجد الكومبارس يجلسون على المقهى، فحرص على أن يتردد على المقهى، وحاول التقرب منهم للتعرف عليهم.

- روى صالح العويل موقفا مع الفنان الراحل أحمد زكي بفيلم "حسن اللول" مؤكدا انه ضربه بالقلم دون أن يكون مكتوبًا في السيناريو، وأعطاه أموالا بعد غضبه منه.

- كشف صالح العويل، أنه ضرب الزعيم عادل إمام بمشهد "عصابة حمادة وتوتو" ضربا مبرحا.