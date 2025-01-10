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بـ"جيبة قصيرة"..نرمين الفقي تستعرض جمالها أمام حمام السباحة وميرهان حسين تعلق (فيديو)

11:34 ص الجمعة 10 يناير 2025
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كتبت - نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو لها تستعرض فيه جمالها أمام حمام السباحة.

ونشرت نرمين، الفيديو، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلاله إعجاب متابعيها.

وظهرت نرمين بالفيديو مرتدية "جيبة قصيرة" وتضع المكياج وتصفف شعرها، ثم تلتقط صورا أمام حمام السباحة.

وتفاعلت الفنانة ميرهان حسين مع تدوينتها، وعلقت: "يا حلوين". فيما جاءت بعض تعليقات الجمهور كالتالي: "الحلو كله والله، مش محتاجة، القمر، العسل نرمين، منورة والله".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.

نرمين الفقي نجوم الفن حمام السباحة الفنانة نرمين الفقي
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