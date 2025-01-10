حسن الرداد يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدته بكلمات مؤثرة

كتب- هاني صابر:

أحيا الفنان حسن الرداد، الذكرة السنوية الرابعة لوفاة والدته بكلمات مؤثرة.

ونشر الرداد، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلق: "الذكرى السنوية الرابعة لوفاة والدتي السيدة فادية الرداد، لما يكون الكلام مش قادر يوصف أو يعبر عن مدى افتقادي لك أو يوصف قد إيه كنتي إنسانة طيبة ورقيقة وحنينة".

وتابع: "كنتي الخير والفرحة والسند في الدنيا، كنتي العقل الراجح لما أحب أخد أي قرار، كنتي صاحبة أحلى دعوة بتيسر لي حياتي، كنتي كل حاجة حلوة، ربنا خلقها وكنتي مثال للأم العظيمة".

وأضاف: "ربنا يجعل الخير اللي كنتي بتعمليه في ميزان حسناتك، الله يرحمك يا أمي.. برجاء قراءة الفاتحة على روح والدتي السيدة فادية الرداد".

يذكر أن، آخر أعمال الفنان حسن الرداد مسلسل "محارب" بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وناهد السباعي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.