حدث بالفن | حقيقة سقوط محمد رمضان وتدهور الحالة الصحية لفنان ومي فاروق تطرح كليب من إخراج زوجها

إعداد- معتز عباس:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمد رمضان يوضح حقيقة فيديو سقوطه على المسرح، تدهور حالة الفنان صالح العويل ونقله إلى العناية المركزة،كيف علق نجوم لبنان الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟، حنان يوسف: "كنت عاوزة أطلع رقاصة في الأفراح"، أكرم حسني يوجه رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب، وغيرها من الأخبار.