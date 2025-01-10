حدث بالفن | حقيقة سقوط محمد رمضان وتدهور الحالة الصحية لفنان ومي فاروق تطرح كليب من إخراج زوجها
12:19 ص الجمعة 10 يناير 2025
إعداد- معتز عباس:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ محمد رمضان يوضح حقيقة فيديو سقوطه على المسرح، تدهور حالة الفنان صالح العويل ونقله إلى العناية المركزة،كيف علق نجوم لبنان الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون؟، حنان يوسف: "كنت عاوزة أطلع رقاصة في الأفراح"، أكرم حسني يوجه رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب، وغيرها من الأخبار.
حدث بالفن مصطفى حجاج محمد رمضان طارق الشناوي الفنان صالح العويل أكرم حسني رسالة تقدير للدكتور مجدي يعقوب مي فاروق نجوم لبنان للرئيس اللبناني عون الفنانة آية سماحة الفنانة حنان يوسف محمود حميدة
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