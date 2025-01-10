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مدحت العدل يحتفل بمرور 25 عاما على عرض "شورت وفانلة وكاب"

02:00 ص الجمعة 10 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    أحمد السقا ونور اللبنانية من كواليس شورت وفانلة وكاب
  • عرض 8 صورة
    الفنان أحمد السقا
  • عرض 8 صورة
    الفنان أحمد السقا ونور اللبنانية من كواليس شورت وفانلة وكاب
  • عرض 8 صورة
    نور اللبنانية من كواليس فيلم شورت وفانلة وكاب
  • عرض 8 صورة
    نور اللبنانية
  • عرض 8 صورة
    كواليس فيلم شورت وفانلة وكاب
  • عرض 8 صورة
    السقا ونور اللبنانية من كواليس فيلم شورت وفانلة وكاب
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كتب- مروان الطيب:

احتفل السيناريست الكبير مدحت العدل، بمرور 25 عامًا على عرض فيلم "شورت وفانلة وكاب" بطولة النجم أحمد السقا، والذي شاهده الجمهور لأول مرة عام 2000.

ونشر مدحت العدل صورا من الفيلم عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وكتب: "السنة دي بنحتفل بمرور 25 سنة على فيلم شورت وفانلة وكاب، ربع قرن من الذكريات اللي ما بتتنسيش".

وتدور أحداث فيلم "شورت وفانلة وكاب" حول ثلاثة أصدقاء يعملون في شرم الشيخ، مرشد سياحي ومدرب غطس ومدير كافيتريا، لكل منهم قصته، يساعد أحدهم ابنة وزير عربي على الهروب من والدها الذي يرفض زواجها ممن تحب، وتتشابك الأحداث بعد هروبها واكتشافها حقيقة من تحب، وشارك ببطولة الفيلم كل من شريف منير، أحمد عيد، نور اللبنانية، داليا مصطفى، سامي العدل، تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد.

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مدحت العدل فيلم شورت وفانلة وكاب أحمد السقا إنستجرام مدحت العدل
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