مي عمر جريئة ونسرين طافش أنيقة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

ركين سعد عن ذكرياتها في 2024: "أشعر بالامتنان"

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها، أحدث ظهور لها أثناء تواجدها في باريس، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون الأبيض.

هند عبد الحليم

ظهرت الفنانة هند عبد الحليم بدون مكياج، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ويزو

نشرت الفنانة ويزو، صورة جديدة لها من كواليس مسرحية "الباشا"، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

درة

شاركت الفنانة درة، متابعيها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت خلالها فستان طويل باللون الأزرق.

إلهام صفي الدين

نشرت الفنانة إلهام صفي الدين، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال.

ديانا حداد

ظهرت الفنانة ديانا حداد بمكياج هادئ، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون البني.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها، عبر حسابها الخاص بموقع "x" صورًا جديدة لها ، وظهرت خلالها بفستان أنيق باللون الأحمر.

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة"، ولاقت إعجاب متابعيها.