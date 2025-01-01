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سبب غياب زينة عن العرض الخاص لفيلم"الدشاش"

11:50 م الأربعاء 01 يناير 2025

الفنانة زينة

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كتب- هاني صابر:

أقيم مساء الأربعاء العرض الخاص لفيلم"الدشاش" بحضور أبطاله وصناع العمل في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر.

وغابت زينة، عن حضور العرض بسبب انشغالها بتصوير مسلسلها الرمضاني "العتاولة 2".

وحضر العرض الخاص لفيلم الدشاش، محمد سعد ابنيه نورالدين وكريم،خالد الصاوي، ونسرين أمين، والمؤلف جوزيف فوزي، وغيرهم من الفنانين.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته زينة التي تعود للتعاون مع محمد سعد بعد 16 عاما من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش" الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، و من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز.

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