طارق لطفي لمصراوي: لا أنافس السقا وباسم في العتاولة وأرفض تقديم أكثر من عمل في رمضان

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كتبت- بسمة ثروت:

نفى الفنان طارق لطفي فكرة المنافسة بينه، وبين الفنان أحمد السقا، والفنان باسم سمرة في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، موضحا أن روح الصداقة، والحب تجمعهم سوياً خلال التصوير، وخارجه، وكشف عن أسباب رفضه خوض السباق الدرامي الرمضاني بأكثر من عمل فني طيلة 13عاماً.

وقال طارق لطفي في تصريح خاص لمصراوي: "انتهينا من تصوير 9 ساعات من الجزء الثاني من مسلسل (العتاولة)، ونعد الجمهور بجرعة أكبر من الإثارة، والتشويق، خلال التطور الدرامي للمسلسل، وأحداثه الجديدة".

وأضاف: "أكملنا تصوير المشاهد الخاصة بالعمل في الإسكندرية، وحصلنا على فترة أجازة بسبب رأس السنة، لنعود، ونستكمل التصوير بالقاهرة، والصعيد".

وعن المنافسة فيما بينه، وبين أحمد السقا، وباسم سمرة خلال التصوير قال: "نحن نكمل بعضنا البعض، ولا توجد منافسة فيما بيننا، بل على العكس يساند كل منا الآخر بالنصح، والملاحظات، ويتلقاها كل واحد من الآخر بروح طيبة لأننا على دراية، ويقين بروح المحبة التي تجمعنا داخل العمل فضلاً عن صداقتنا خارجه".

وعن أسباب رفضه خوض السباق الدرامي الرمضاني بأكثر من عمل فني قال:"منذ قرابة 13 عشر عاماً لا أقدم سوى عمل فني واحد في رمضان، وذلك من أجل التميز، والتركيز في تفاصيل العمل من تصوير، وتسويق، وإنتاج واعلانات، وتراك، بالإضافة إلى أن تصوير عملان يحتاج مجهوداً لا أقوى عليه، وليست هناك إمكانية للتوفيق فيما بين لوك معين أظهر به خلال تصوير مسلسل، وبين مسلسل آخر".

أما عن الاحتفال بليلة رأس السنة قال:"قضيتها في المنزل مع أسرتي كما أفضل طوال حياتي".

يذكر أن آخر الأعمال المعروضة للفنان طارق لطفي فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، وأحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، وبسنت شوقي، وتأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري.