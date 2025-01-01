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صور| خالد الصاوي ونسرين أمين يصلان العرض الخاص لفيلم "الدشاش"

10:17 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    خالد الصاوي يصل العرض الخاص فيلم الدشاش (1)
  • عرض 8 صورة
    نسرين أمين بطلة فيلم الدشاش تصل العرض الخاص
  • عرض 8 صورة
    خالد الصاوي يحضر العرض الخاص فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    نسرين أمين تشارك في العرض الخاص لفيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    خالد الصاوي في العرض الخاص فيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    خالد الصاوي على السجادة الحمراء لفيلم الدشاش
  • عرض 8 صورة
    نسرين أمين تصل العرض الخاص لفيلم الدشاش (1)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي:

وصل منذ قليل، الفنان خالد الصاوي، والفنانة نسرين أمين، العرض الخاص لفيلم "الدشاش"، الذي يقام في دار عرض "فوكس سينما" بمول مصر، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

كما حضر النجم محمد سعد رفقة أبنائه نور الدين وكريم، العرض الخاص لفيلم "الدشاش".

وشارك في العرض الخاص، جوزيف فوزي مؤلف "الدشاش" والفنان شندي صاحب أغنية الفيلم، وغيرهم من نجوم الفن.

فيلم "الدشاش" تشارك في بطولته النجمة زينة، التي تعود للتعاون مع النجم محمد سعد ، بعد 16 عام، من مشاركته معه في فيلم "بوشكاش"، الذي عرض عام 2008.

ويشارك في بطولة الفيلم، خالد الصاوي ، باسم سمرة، ونسرين طافش، ورشوان توفيق، ومصطفى أبو سريع ومحمد جمعة، ومريم الجندي ، نسرين أمين، و أحمد الرافعي، ومن تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج المنتج محمد رشيدي.

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