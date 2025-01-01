بعد جدل حصوله عليها.. أحمد الفيشاوي ينشر صور احتفاله بالدكتوراة الفخرية

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كتب - معتز عباس:

احتفل الفنان أحمد الفيشاوي متابعيه، بحصوله على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية للعلوم.

ونشر الفيشاوي، الصور عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلق: "من لحظة تسليمي الدكتوراه الفخرية في صناعة السينما من الجامعة الأمريكية للعلوم .. الحمد لله".

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جدير بالذكر أن الفنان أحمد الفيشاوي شارك في عام 2024 ببطولة أكثر من فيلم، بينها: "السيستم" مع الفنان طارق لطفي والفنانة نسرين طافش، و"بنقدر ظروفك" مع الفنانة مي سليم.

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