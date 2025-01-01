زوج داليا البحيري : "بتحب الكلب أكتر مني وبتخاف من الصراصير"

"الجواز غيرك".. كيف علق الجمهور على زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر؟

كتب- مؤمن سعد:

كشف حسن سامي زوج الفنانة داليا البحيري، العديد من الأسرار الخاصة عن حياتهما، قائلا: "أكثر الأمور التي أحبها في داليا إنها منظمة، والأمر الذي لا أحبه فيها إنها بتحب كوكو الكلب أكتر مني".

وعن الشيء الذي لا يعرفه الجمهور عن زوجته، قال ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا": "بتحب تغني أغاني المهرجانات، وبتخاف جداً من الصراصير".

وتابع زوج داليا البحيري: "أكثر شيء رومانسي قدمته داليا لي هي مفاجأة الاحتفال بعيد ميلادي في أول عام زواج لنا.. وبالنسبة للأكل داليا تستطيع تحضير كافة الأطعمة بمذاق مختلف".

من جانبها، كشفت داليا البحيري عن علاقة ابنتها بزوجها، قائلة: "حسيت إنه هيبقى أب كويس وقريب لبنتي أكتر مني".

وأكدت داليا، أنها كانت منبهرة بعلاقة زوجها بأبنائه ومدي ارتباطهم والتواصل الدائم، وشعرت أنه سيكون أبًا لابنتها الوحيدة قسمت، معلقة: "علاقتهم ببعض أحسن وأقوى من علاقتي بها".

كما كشفت البحيري، أنها استفادت من كل النجوم الذي تعاونت معهم في أعمالها الفنية المختلفة، مؤكدة أن كل شخص كان له بصمة.

وتابعت: "الأستاذ رأفت الميهي كان له بصمة كبيرة علمني الكثير مثل كيف أقف أما الكاميرا لأول مرة".

وتطرقت داليا البحيري لتعاونها مع الزعيم عادل إمام، قائلة: "اتعلمت الكثير من الزعيم وعايزة أقوله وحشتنا، وأن العمل معاه يعلم الكل الانضباط ، فكل شخص في مكان التصوير يدرك جيدا ماذا سيفعل ومفيش وقت بيضيع أبدا".

وأضافت: "عملت في الإرشاد السياحي لوقت طويل، وفيما بعد شاركت في أغنية سمرة وعيون كحيلة مع الفنان على الحجار، وكنت في الجامعة وكنت رايحة التصوير على إنه إعلان ولكن اكتشفت إنها أغنية مع على الحجار وأخذت أجر 200 جنيه، وخلال عودتي بعد انتهاء التصوير عملت حادثة وصرفت الفلوس كلها في تصليح العربية".