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أنوسة كوتة أرملة محمد رحيم تقدم العزاء في أحمد عدوية بالتجمع (صور)

08:59 م الأربعاء 01 يناير 2025

أنوسة كوتة تقدم العزاء في أحمد عدوية

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كتب- مؤمن سعد:

حرصت مدربة الأسود أنوسة كوتة، على حضور مراسم عزاء المطرب أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وأحيت أنوسة كوتة الذكرى الأربعين لوفاة زوجها الملحن محمد رحيم، حيث كتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "أدعوا لحبيبي بالرحمة والمغفرة.. 40 يوم على وفاتك".

وحضر عزاء أحمد عدوية كل من أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وعلاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وحكيم وخالد عجاج وحميد الشاعري ومحمد محيي وعصام كاريكا ومحمد قماح والموسيقار هاني شنودة.

ورحل المطرب الشعبي أحمد عدوية عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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