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فيفي عبده وحميد الشاعري في عزاء المطرب أحمد عدوية بمسجد المشير (صور)

08:39 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حميد الشاعري في عزاء احمد عدوية
  • عرض 5 صورة
    فيفي عبده في عزاء المطرب أحمد عدوية
  • عرض 5 صورة
    فيفي عبده في عزاء المطرب أحمد عدوية
  • عرض 5 صورة
    فيفي عبده في عزاء المطرب أحمد عدوية
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

حضرت الفنانة فيفي عبده والمطرب حميد الشاعري مساء اليوم الأربعاء، مراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شهد العزاء أيضا حضور علاء مبارك نجل الرئيس السابق الراحل محمد حسني مبارك، ووزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية صاحب أبرز رموز الأغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، أرقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، وسلامتها أم حسن، وكله على كله، وزحمة يا دنيا زحمة، وبنت السلطان، وغيرها.

فيفي عبده حميد الشاعري عزاء المطرب أحمد عدوية رحيل أحمد عدوية مسجد المشير طنطاوي
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