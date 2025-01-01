"جريئة"..نسرين طافش تنشر أبرز إطلالاتها في 2024 والجمهور يعلق (فيديو)

"الجواز غيرك".. كيف علق الجمهور على زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر؟

كتب - معتز عباس:

استقبلت الفنانة نسرين طافش عام 2025، وشاركت متابعيها أبرز اللحظات والأوقات السعيدة التي مرت بها في عام 2024.

ونشرت نسرين مقطع فيديو يرصد أبرز اللحظات التي عاشتها في 2024، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شكرا 2024".

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تفاعل المتابعين مع نسرين طافش، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "الجمال عدا الكلام"، "جمالك جمال"، "كل عام وأنتي جمال"، "قمة الأناقة والجمال"، "كل عام وأنتي قمر".

جدير بالذكر أن نسرين طافش تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "الدشاش" بطولة محمد سعد وزينة وباسم سمرة وخالد الصاوي ونسرين أمين، ومن إخراج سامح عبد العزيز.

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