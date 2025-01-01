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"الجواز غيرك".. كيف علق الجمهور على زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر؟

08:20 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر (
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
  • عرض 8 صورة
    تعليقات الجمهور على زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر
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كتب- هاني صابر:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مع تأكيد الفنان مصطفى شعبان خبر زواجه من سيدة الأعمال هدى الناظر التي تصغره بـ 12 عاما.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أخيرا عملتها يا عم" ، " مليون مبروك يا نجم" ، "ربنا يسعدكم يا رب" ، "ربنا يسعد أيامك وتفضلوا مع بعض العمر كله" ، "ألف مبروك ربنا يسعدك ويرزقك الذرية الصالح" ، "الجواز فعلا غيرك" ، "عقبال ما تجيب شعبان الصغير يا فنان".

ومن بين التعليقات الأخرى أيضا: "ألف مبروك يا درش" ، "أخيرا اتجوزت ربنا يسعد أيامك كلها يا رب" ، "ربنا يجعلها جوازة العمر" ، "متجوز مديرة أعمال عمرو دياب.. مصر كلها عارفة" ، "ربنا يفرحكوا".

وكان مصطفى شعبان، قد أعلن في سهرة خاصة على شاشة الحياة مع الإعلامي عمرو الليثي، عن زواجه، قائلا: "عندما فكرت في الزواج كان الوالد مريض وكنت قد قررت الزواج وتم التأجيل لهذا السبب وفور شفاءه قال لي اكتب الكتاب، وبالفعل، كتبت الكتاب وكان في محيط الأسرة والأصدقاء".

ووجه مصطفى شعبان رسالة إلى زوجته هدى الناظر بمناسبة العام الجديد متمنيا أن تكون سنة سعيدة تجمعهما، وأكد أن الحياة أجمل بعد الزواج.

وعن زوجته هدى الناظر، قال مصطفى شعبان: "هدى خريجة جامعة أمريكية، ونصفها صعيدي وإنجليزي، بعد الزواج اكتشفنا أننا نشترك في العديد من الصفات، منها حب الخيل والجلوس في المنزل، وأساس الزواج والارتباط هو الحب والتقارب الفكري".

وأكد، أنه تعرف على زوجته عام ٢٠٠٩، ويجمعهما حلم وأهداف مشتركة، وبينهما قواسم مشتركة، منها القراءة والفكر وحوار ذكي واهتمامات مشتركة منها نفس نوع الأفلام في السينما

وتابع: من الممكن أن نختلف في أمور أخرى ولكننا نستمع إلى بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا، ولكل واحد منا دور وبيننا تفاهم في كل الأمور، وأنا أساعد زوجتي وأقف لأشاهدها وهي تعد الطعام.. وأنا اعترفت بحبي الأول، وإحنا الاتنين دوغري وقلت لها إني معجب بيها على مراحل، وأخدنا وقت والحمد لله مفيش خلافات وما عنديش مشكلة لو حصلت إن أبدأ بالصلح

وأضاف مصطفى شعبان: "فور زواجي هناك الكثير قاموا بتهنئتي ومباركة الزواج، وبيني وبين زوجتي احترام وثقة وتفاهم، وسافرنا إلى العديد من الأماكن خارج مصر".

مصطفى شعبان زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر سيدة الأعمال هدى الناظر هدى الناظر
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