الجمال اللي بجد.. هنا الزاهد تنشر جلسة تصوير أمام الأهرامات.. وبسمة بوسيل ترد (صور)

"الجواز غيرك".. كيف علق الجمهور على زواج مصطفى شعبان من هدى الناظر؟

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، من داخل منطقة الأهرامات.

ونشرت هنا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل.

وأبدت المطربة بسمة بوسيل إعجابها بإطلالة هنا الزاهد.

ونالت الصور إعجاب المتابعين، وجاءت التعلقيات، كالتالي: "وما اجمل القمر في صباح أول السنة"، "الجمال اللي بجد"، "تحفة وزى القمر"، "هرم قدام الهرم"، "أختي الجميلة".

يذكر أن، هنا الزاهد يعرض لها حاليًا فيلم "بضع ساعات في يوم ما" ويشاركها البطولة كل من هشام ماجد، أحمد صلاح السعدني، مي عمر، أسماء جلال، محمد سلام، وهي رواية للكاتب محمد صادق، إخراج عثمان أبو لبن.

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