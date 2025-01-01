سيمون: "تأخر مدحت صالح عن حفل الجامعة كان سببا في شهرتي"

كتب- مؤمن سعد:

تحدثت الفنانة سيمون، عن بداية دخولها الوسط الفني، وأمنيتها في العام الجديد 2025، مؤكدة أن تأخر المطرب مدحت صالح عن حفل الجامعة كان سببا في شهرتها.

وقالت سيمون، ببرنامج "ورقة بيضا": "بدايتي كانت منذ إلتحاقي بمسرح الجامعة، وعندما قررت مع مجموعة من زملائي تنسيق وحضور حفل غنائي كبير يحييه المطرب مدحت صالح، ولكنه تأخر عن حضور الحفل، فطلب مني أصدقائي الصعود إلى المسرح للغناء من أجل إنقاذ الموقف ومن هنا جاءت البداية".

وتابعت: "تعرفت على المخرج طارق الكاشف وطرحت أول ألبوماتي الغنائية بعنوان (تاني تاني)، وكنت أول من قدم الفيديو كليب في العالم العربي من خلال أغنية (تاكسي)، ومن هنا انطلق مشواري الفني وبدأت دخول مرحلة التمثيل وتقديم أعمال فنية هامة، وكان لي الشرف بالوقوف أمام نجوم عظماء منذ اليوم الأول لدخولي التمثيل، أبرزهم الفنانة فاتن حمامة، التي أشادت بموهبتي".

وأوضحت: "أجدادي من الصعيد ووالدتي من الشرقية وعشت كل حياتي في شبرا، وأنا شخص يحب اللغات وأشعر دائما أنها تقرب الشعوب من بعضها البعض، وعندما أتذكر الطفولة، فهي تعتبر من أجمل مراحل عمري، فأنني مازالت احتفظ بأصدقائي من مرحلة الطفولة، فأنا شخص أحافظ على أشيائي، فمازلت أحتفظ حتى الآن بـ(الببرونات) الخاصة بي في مرحلة الطفولة، ومريلة المدرسة، فأنا كنت تلميذة شاطرة ودائما أحب أثبت نفسي، وحصلت على مجموع كبير في الثانوية العامة".

وأضافت: "أول لقاء مع طارق الكاشف كان بترتيب من الشاعر جمال عبد العزيز، وبالفعل تحمس لي من أول مقابلة، وبعد خروجي من عنده، قال لي أنني هايلة ولي مستقبل كبير، وأتذكر أن والدي كان داعم كبير لي، وأتذكر أنني تحدثت معه أن شكل (حواجبي) كثيفة، ولكنه قال لي أنها من العلامات التي تميزني، وسيصبح شكلها موضة، وهذا ما حدث بالفعل".

وعن أمنياتها في عام 2025 ، قالت: "أتمنى أن يعم السلام على البلاد، وأن يحب الجميع بعضه، وهذه هي أمنيتي للعام الجديد".