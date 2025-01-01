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داليا البحيري: "أسبوع وانتهي من بدون مقابل.. وهاني رمزي مغير جلده فيه"

07:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

داليا البحيري

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كتب- مؤمن سعد:

تحدثت الفنانة داليا البحيري، عن مسلسلها الدرامي الجديد "بدون مقابل" المقرر عرضه قريبًا عبر الشاشات المختلفة.

وقالت "البحيري" ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، إن المسلسل به مجموعة كبيرة من النجوم مثل نسرين طافش، وفاء عامر، خالد سليم، منة فضالي، آيتن عامر، وغيرهم.

وعن تعاونها مع الفنان هاني رمزي بالمسلسل، تابعت: "هاني رمزي مغير جلده تماما ويقدم شخصية مختلفة عن ما قدمها قبل ذلك في العديد من الأعمال".

وأضافت: "متبقى لي أسبوع واحد فقط للانتهاء من تصوير جميع مشاهدي بالمسلسل"، مشيرة إلى أنها اعتذرت مؤخرًا عن أكثر من عمل فني.

مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد.

داليا البحيري مسلسل بدون مقابل الستات مايعرفوش يكدبوا نسرين طافش وفاء عامر هاني رمزي
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