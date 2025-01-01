"شباب ورشاقة".. شاهد أحدث جلسة تصوير لـ نرمين الفقي في 2025

"الأفضل لم يأتي بعد".. هكذا ودعت مي عمر عام 2024 واستقبلت 2025

كتب- مؤمن سعد:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، جلسة تصوير لها استقبلت من خلالها العام الجديد 2025.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحمد لله عدت سنة، إن شاء الله 2025 تبقى أفضل وأحسن للكل".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: " شباب ورشاقة، كل عام وانتي بخير، كل سنة وانتي منورة الدنيا كلها الأجمل والأفضل، قمر كل السنين، عام سعيد عليك ويا رب تحققي كل أحلامك".

وظهرت نرمين مرتدية فستانا قصيرا مكشوف الصدر، أبرز جمالها ومنحها لمسة شبابية.

وكانت "نرمين" قد تصدرت محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد أن نشرت صورا لها ظهرت من خلالها بإطلالة شبابية، حازت على إعجاب جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.