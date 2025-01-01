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وزير الثقافة يقدم العزاء لأسرة أحمد عدوية بمسجد المشير (صور)

06:49 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في عزاء أحمد عدوية (4)
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    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في عزاء أحمد عدوية (5)
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    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في عزاء أحمد عدوية (2)
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    وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في عزاء أحمد عدوية (3)
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كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة لمراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقدم وزير الثقافة، العزاء لأسرة الراحل ونجله محمد عدوية.

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية صاحب أبرز رموز الأغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، أرقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، وسلامتها أم حسن، وكله على كله، وزحمة يا دنيا زحمة، وبنت السلطان، وغيرها.

وزير الثقافة أحمد هنو وزير الثقافة يقدم العزاء لأسرة عدوية عزاء أحمد عدوية رحيل أحمد عدوية
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