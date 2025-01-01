الصور الأولى من عزاء المطرب الراحل أحمد عدوية

محمد عدوية ينهار من البكاء في عزاء والده أحمد عدوية (صور)

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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية، بمسجد المشير طنطاوي.

وتتلقى أسرة المطرب الراحل العزاء من الخامسة وحتى الثامنة مساءا، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

واستقبل المطرب محمد عدوية المعزين في وفاة والده الراحل أحمد عدوية.

النجم أحمد عدوية رحل عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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