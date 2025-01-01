علاء مبارك يصل عزاء المطرب أحمد عدوية بمسجد المشير (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

وصل منذ قليل، علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لمراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقدم علاء مبارك، العزاء لأسرة الراحل ونجله محمد عدوية.

وشهد العزاء حضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وكان من أوائل الحاضرين في عزاء المطرب أحمد عدوية.

ورحل أحمد عدوية عن عالمنا مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية صاحب أبرز رموز الأغنية الشعبية منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، أرقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، وسلامتها أم حسن، وكله على كله، وزحمة يا دنيا زحمة، وبنت السلطان، وغيرها.