محمد عدوية ينهار من البكاء في عزاء والده أحمد عدوية (صور)

ماريان خوري: كلمات أغنية أحمد عدوية "السح الدح أمبو" من التراث القبطي

كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

دخل المطرب محمد عدوية في نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء والده الراحل أحمد عدوية، والذي توفي الأحد الماضي.

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

رحل النجم أحمد عدوية عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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