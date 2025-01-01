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محمد عدوية ينهار من البكاء في عزاء والده أحمد عدوية (صور)

06:13 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    محمد عدوية يستقبل المعزين في والده بمسجد المشير
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    بكاء محمد عدوية في العزاء (2)
  • عرض 10 صورة
    بدء عزاء أحمد عدوية في مسجد المشير طنطاوي
  • عرض 10 صورة
    بكاء محمد عدوية في العزاء
  • عرض 10 صورة
    أحمد عدوية يستقبل المعزين في وفاة والده
  • عرض 10 صورة
    أحمد عدوية يستقبل المعزين في وفاة والده (2)
  • عرض 10 صورة
    أحمد عدوية يستقبل المعزين في وفاة والده (1)
  • عرض 10 صورة
    بكاء محمد عدوية في عزاء والده
  • عرض 10 صورة
    الأسرة تتلقى العزاء في وفاة الراحل احمد عدوية (2)
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كتب - معتز عباس:

تصوير / أحمد مسعد:

دخل المطرب محمد عدوية في نوبة بكاء أثناء تلقيه عزاء والده الراحل أحمد عدوية، والذي توفي الأحد الماضي.

بدأ منذ قليل، عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

رحل النجم أحمد عدوية عن عالمنا أمس الأحد، عن عمر يناهز ٧٩ عاما، بعد صراع مع المرض

الفنان الكبير أحمد عدوية أحد أهم النجوم في تاريخ الأغنية الشعبية، وخلال مشواره الفني قدم عدوية أغاني أثرت في وجدان جمهوره العربي.

عدوية امتازت كلمات أغانيه ببساطتها وقربها من الناس، فأصبح نجم الأغنية الشعبية الأول، ولحن له كبار الملحنين أبرزهم: بليغ حمدي، محمد عبدالوهاب.

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محمد عدوية عزاء أحمد عدوية عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية مسجد المشير طنطاوي
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