بدء عزاء المطرب أحمد عدوية.. ونجله محمد يستقبل المعزيين (صور)

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وظهر محمد عدوية وهو يستقبل المعزيين في وفاة والده الراحل الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، واقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، صاحب أبرز رموز الاغنية الشعبية، منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، ارقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، و سلامتها أم حسن، و كله على كله، و زحمة يا دنيا زحمة، و بنت السلطان، وغيرها.