لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بدء عزاء المطرب أحمد عدوية.. ونجله محمد يستقبل المعزيين (صور)

05:55 م الأربعاء 01 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد عدوية يستقبل المعزيين في وفاة والده أحمد عدوية (4)
  • عرض 4 صورة
    محمد عدوية يستقبل المعزيين في وفاة والده أحمد عدوية (3)
  • عرض 4 صورة
    محمد عدوية يستقبل المعزيين في وفاة والده أحمد عدوية (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- هاني صابر:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأ منذ قليل، مراسم عزاء المطرب الشعبي أحمد عدوية بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

وظهر محمد عدوية وهو يستقبل المعزيين في وفاة والده الراحل الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، واقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي بالمعادي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، صاحب أبرز رموز الاغنية الشعبية، منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، ارقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، و سلامتها أم حسن، و كله على كله، و زحمة يا دنيا زحمة، و بنت السلطان، وغيرها.

أحمد عدوية محمد عدوية عزاء أحمد عدوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محمد عدوية ينهار من البكاء في عزاء والده أحمد عدوية (صور)

إعلان

إعلان

عاجل - النيابة العامة تحسم الجدل بشأن وفاة أحمد رفعت
بينها المحال العامة.. أول قرارات الحكومة في 2025
موعد شهر رمضان 2025.. ما عدد الأيام المتبقية؟
حكيم يعلن نيته اعتزال الغناء عام 2025
الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2025.. ومفاجأة للسنة الرابعة على التوالي