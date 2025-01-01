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ماريان خوري: كلمات أغنية أحمد عدوية "السح الدح أمبو" من التراث القبطي القديم

05:50 م الأربعاء 01 يناير 2025
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    أحمد عدوية
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    مشورماريان خوري
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كتب-مصطفى حمزة:

أكدت المنتجة والمخرجة ماريان خوري، اكتشافها، أن أغنية "السح الدح أمبو"، التي تعد من أشهر أغاني المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، من التراث القبطي.

المنتجة والمخرجة ماريان خوري، نشرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، رابط الأغنية، وكتبت: "اكتشفت النهاردة إن كلمات السح الدح إمبو - للمطرب الأكثر شعبية عدوية من التراث والأدب القبطي المصري القديم بمعنى خذوا الماء للطفل العطشان".

أغنية "السح الدح امبو"، كانت أول الأغاني التي طرحت للمطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، وهي من كلمات الريس بيرة، وألحان الشيخ طه، وطرحت عام 1972.

وتتلقى أسرة المطرب الراحل أحمد عدوية العزاء مساء اليوم الأربعاء، بالفترة من الخامسة وحتى الثامنة مساءا، في قاعة الصفا، بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس.

المطرب أحمد عدوية رحل عن عالمنا، مساء الأحد الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في مسجد حسين صدقي، بالمعادي، عقب صلاة الظهر، يوم الإثنين الماضي.

ويعد المطرب الشعبي الراحل أحمد عدوية، صاحب أبرز رموز الأغنية الشعبية، منذ بداية ظهوره في فترة السبعينيات، إذ حققت أغانيه ومواويله، ارقام مبيعات قياسية، ومنها السح الدح امبو، و سلامتها أم حسن، و كله على كله، و زحمة يا دنيا زحمة، و بنت السلطان، وغيرها.

ماريان خوري أغنية أحمد عدوية السح الدح أمبو من التراث القبطي أغنية السح الدح أمبو
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