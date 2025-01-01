بعد تصدر التريند بسبب أسعار التذاكر.. روبي تشعل حفل رأس السنة بالقاهرة الجديدة

كتبت- منال الجيوشي

أحيت النجمة روبي صباح اليوم ١ يناير، حفل "رأس السنة" بالقاهرة الجديدة في حفل كامل العدد، حيث دخلت حفلها الأول خلال العام بعد تصدر التريند لأيام بعد إعلان الشركة المنظمة أسعار التذاكر والتي سجلت أعلى الأسعار في الموسم.

وأطلت روبي في حفلها بإطلالة أنيقة، وبعد صعودها على مسرح الحفل تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وعلى مدار الحفل قدمت روبي عددا كبيرا من الأغنيات ليستمر الحفل من مساء الثلاثاء حتى الساعات الأولى من بداية اليوم الأول من يناير

والتزم الجمهور بشروط الحفل التي وضعت في فترة سابقة وهي الدخول بالملابس الرسمية كعادة حفلات روبي التي يتم وضع "دريس كود" فيها مثل الملابس البيضاء أو المصنوعة من الكتان وغيرها.

وتستعد روبي للمشاركة في سباق رمضان المقبل بمسلسل "جاني في المنام" مع النجمة نيللي كريم وعدد كبير من النجوم