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مصطفى قمر يتألق في حفل رأس السنة على مسرح البالون

04:36 م الأربعاء 01 يناير 2025

مصطفى قمر

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كتبت- منال الجيوشي
أحيا النجم مصطفى قمر حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح البالون احتفالا بالعام الجديد، وقدم خلاله مجموعة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معها الحضور بالرقص

ومن أبرز الأغاني التي قدمها مصطفى قمر خلال الحفل: (السود عيونه، منايا، قلبي في الليالي، لو سألوني، أصحاب أنا وإنت)

ورفع الحفل شعار كامل العدد، وحضر مصطفى قمر الحفل بصحبة زوجته وشقيقه حمادة، ومدير أعماله علي رشاد، وأذيع الحفل على قناة الحياة

وطرح مصطفى قمر أحدث أغانيه التي تحمل اسم "صناعة مصرية" من كلمات وألحان محمد قاسم، وتوزيع وسام عبدالمنعم، وحققت نجاح كبير .

مصطفى قمر حفل رأس السنة مسرح البالون
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