شريف حلمي: بشير الديك كان يسبقني لصلاة الفجر في المسجد

كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان شريف حلمي، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، عن الجانب الإيماني في حياة الكاتب الكبير بشير الديك، الذي رحل عن عالمنا أمس

وكتب شريف حلمي: "وفاة المبدع الكبير بشير الديك، ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة رحل السيناريست المتميز والإنسان الطيب"

وتابع: "عرفته جيدا عندما كنا نتجاور السكن في شارع مدكور بالهرم قبل أن ينتقل إلى مدينة السادس من أكتوبر، كان لقائنا في المسجد المجاور لسكنه في صلاة الفجر وكان صديقا لكل رواد المسجد، وفي كل مرة أدخل فيها هذا المسجد الصغير وقت الفجر تحديدا"

وأضاف: "كنت أراه جالسا وكنت أداعبه بتحديه في أنني غدا سأسبقه ولكنني لم أستطع، ربما هذا الجانب الإيماني والتزامه بصلاة الفجر في المسجد ما قرب بيني وبينه فترة من الزمن إلى أن رحل عن شارع مدكور فلم أعد ألتقي به، وذهبت أنا أيضاً إلى جواره في أكتوبر ولكني لم ألتق به أبدا"

واستكمل: "كان رجلا طيبا مبتسما دائما وظل يكتب حتى وقت قريب، وحسب علمي لديه مشروع تليفزيوني مع المخرج مجدي أحمد عاي، اشتغلا عليه كثيرا، نتمنى أن نرى آخر ما كتب مجسدا على الشاشة فقط، لأن من سطر سطوره ورتب مشاهده هو الكبير بشير الديك"

واختتم حديثه قائلا: "ألف رحمة ونور على روحك الطاهرة أستاذ بشير وندعو الله أن يغفر لك وأن يجعلك من أهل الجنة، الفاتحة على روحه الطاهرة"

السيناريست الكبير بشير الديك قدم أعمالا خالدة في تاريخ الفن، منها: (الحريف، الناس في كفر عسكر، ليلة ساخنة، الإرهاب، عصر القوة، سواق الأتوبيس)