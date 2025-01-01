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نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بالشروق بحضور كامل العدد

01:58 م الأربعاء 01 يناير 2025

نيكول سابا

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كتبت- منال الجيوشي

أحيت النجمة نيكول سابا قبل قليل، حفل رأس السنة بنادي هليوبوليس الشروق بحضور كامل العدد من أعضاء النادي؛ لتختتم نيكول عاما من النجاحات، وإعلانها عن مفاجآت مميزة خلال العام الجديد.

وحرصت نيكول على الترحيب بالجمهور الذي تفاعل معها بمجرد ظهورها على المسرح لتبدأ حفلها الغنائي وتقدم مجموعة مميزة من أشهر أغانيها

يذكر أن نيكول سابا تشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، وكريم فهمي

نيكول سابا حفل رأس السنة نادي هليوبوليس الشروق
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