نانسي عجرم بعد نجاح حفل دبي: "بنعتبرها تتويج السنة كلها"

كتب- مروان الطيب:

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بنجاح حفلها الغنائي الذي يقام مساء الثلاثاء، ضمن احتفالات رأس السنة، والذي أقيم في مدينة دبي، وشاركها فيه النجم تامر حسني.

وحلت نانسي عجرم ضيفة على موقع "روتانا"، وأعربت خلال اللقاء عن سعادتها بالحضور الجماهيري الكبير للحفل، وعن كواليس مشاركتها الفنان تامر حسني، وعن مشاريعها الفنية خلال الفترة المقبلة.

وعن حفل مدينة دبي قالت: "دي حفلة الختام لسنة مليئة بالنجاح على الصعيد الفني، والحفلة دي بنعتبرها بنتوج السنة كلها فيها، مع أن الشعب العربي كله والشعب اللبناني تحديدًا مرينا بظروف كتير صعبة، ولحد دلوقتي، وإن شاء الله السنة الجديدة تكون كلها سلام بلبنان والعالم العربي كله، وكمان احنا نكون على الصعيد الفني أريح نفسيًا واحلى وأكثر انتشارًا واكتر نجاح أنا وكل زملائي أكيد".

وعن مشاركة النجم تامر حسني حفل دبي قالت: "إحنا على طول أنا وتامر بنتجمع بحفلات على طول، والحمد لله دايمًا بتكون حفلات كتير ناجحة، فيه صلة شوية بين أغانيه وأغانيا من ناحية الاستايل، وهو حد كتير مهضوم وناجح وقريب، وأكيد بيكون فيه مشاريع مستقبلية".

View this post on Instagram A post shared by Rotanalive (@rotanalive)

يذكر أن الفنانة نانسي عجرم تستعد لإحياء حفل غنائي مع المطرب رامي صبري ضمن احتفالات رأس السنة الجديدة 2025، يوم 3 يناير المقبل.

اقرأ أيضا:

إعلامية تنتقد أسعار تذاكر روبي: أدفع 120 ألف جنيه علشان أسمعها ليه؟

بالصور.. بسمة بوسيل تستمتع بـ عطلة نهاية العام مع أبنائها في ديزني لاند